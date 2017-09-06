Археологи раскопали средневековое городище на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Средневековое Чермянское городище одного из енисейских народов, а также остатки более раннего поселения, относящегося к эпохе скифо-сибирского мира, раскопали археологи на севере Красноярского края. Об этом сообщил в среду ТАСС научный сотрудник отдела археологии и этнографии Красноярского краеведческого музея Сергей Фокин.

"Завершили раскопки на Чермянском городище на левом берегу Енисея, что неподалеку от Енисейска. Смогли найти проход в него, воротами это называть сложно. Под ним остатки древнего жилища, получается, что средневековое городище было построено на месте поселка, который существовал тут на тысячу лет раньше. Кроме того, рядом нашли погребение, есть надежды, что речь идет не об одном захоронении, а о целом могильнике", - сказал Фокин.

Исследователи вскрыли центральную часть городища, выявила следы более 30 древних жилищ. Находки представлены железными ножами, напильниками и другим металлическими предметами.

По его словам, городище возможно принадлежало одному из енисейскоязычных племен, может быть предкам современных кетов, которые в прошлом занимали обширные просторы по берегам Енисея и были вытеснены енисейскими кыргызами. Оно существовало в конце I - начале II тысячелетия н.э., более точная датировка будет после проведения радиоуглеродного анализа.

Найденное под ним жилище учеными отнесено к шилкинской культуре, чьи представители были автохтонными жителями местной тайги, но находились под сильным влиянием тагарцев и входили в ареал скифо-сибирской культуры. Они жили здесь в VII-II веках до н. э.

Чермянское городище открыто экспедицией музея в 2003 году. Раскопки этого года велись по грантовому проекту "Культурогенез народов севера Красноярского края". Оно представляло собой укрепленное рвом и валом поселение.