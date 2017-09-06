ОНФ: отходы закрытого Байкальского ЦБК продолжают угрожать Байкалу

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УЛАН-УДЭ, 6 сентября. /ТАСС/. Отходы закрытого в 2013 году Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) до сих пор создают угрозу экологической безопасности Байкала, проблема ликвидации накопленного ущерба решается медленно. Такое мнение высказали в среду участники Межрегиональной экологической конференции Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Сибири и на Дальнем Востоке, проходящей в столице Бурятии городе Улан-Удэ.
"Шлам-лигнин от открытого Байкала отделяет тонкая бетонная стенка. А местность там селеопасная. Если произойдет сход селя, стенка сломается, миллионы тонн токсинов окажутся в Байкале. Это будет катастрофа", - сказал депутат Госдумы, член центрального штаба ОНФ Николай Будуев.
Директор Института динамики систем и теории управления Сибирского отделения РАН, доверенное лицо президента РФ Игорь Бычков, говоря о профилактике возможных экологических проблем, заявил, что "динамика продвижения этого вопроса нулевая".
"На сегодня нет апробированной технологии, которая прошла бы не только лабораторные, но и опытно-промышленные испытания, по которым можно осуществлять ликвидацию последствий работы БЦБК -накопленных 6,2 млн тонн шлам-лигнина. Подрядчик - пусть это будет Росгеология или любая другая компания - должен внедрить проверенную технологию, должны быть проведены опытно-промышленные испытания на самом БЦБК", - пояснил он.
Бычков добавил, что время от времени появляются "псевдонаучные, недостаточно научно обоснованные" предложения по использованию различных технологий. "При этом их результаты предлагается проверить аж через 70-100 лет", - сказал он.
Эксперт предложил организовать проведение опытно-промышленных и лабораторных испытаний имеющихся технологий ликвидации наколенного шлам-лигнина, для того чтобы определить максимально эффективную. По его мнению, контролировать этот процесс должны ученые и представители ОНФ.