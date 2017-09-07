Вертолет МЧС направлен на поиски трех человек, перевернувшихся на лодке на Енисее

ТАСС, 7 сентября. Поиск трех человек, лодка которых перевернулась на Енисее в Казачинском районе Красноярского края, продолжается. На место направлен вертолет МЧС РФ, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка министерства.

"В Казачинский район направлен вертолет МИ-8 МЧС России для проведения поисковых работ на реке Енисей", - сказал представитель МЧС.

ЧП произошло 5 сентября неподалеку от деревни Подпорожье. Моторная лодка столкнулась с бакеном и перевернулась. Двоих человек из воды достали очевидцы. Третьего обнаружить пока не удалось.

"На место поисковых работ направлены сотрудники Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, пожарно-спасательных подразделений, краевого учреждения "Спасатель" и сотрудники полиции. С помощью плавсредств и беспилотного летательного аппарата будет обследована акватория и береговая линия. Всего в поисковых работах задействовано более сорока человек", - уточнили в пресс-службе.