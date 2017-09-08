Три театра из Бурятии впервые выступят в регионах России в рамках "Больших гастролей 2017"

УЛАН-УДЭ, 8 сентября. /ТАСС/. Три театра из Бурятии впервые в рамках федеральной программы "Большие гастроли 2017" выступят в российских регионах. Об этом сообщил ТАСС в четверг и. о. министра культуры республики Тимур Цыбиков.

"Сейчас с гастролями в Калининграде находится наш Государственный русский драматический театр им. Н. А. Бестужева, в октябре в регионы Приволжского федерального округа поедет Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр", а Бурятский театр оперы и балета отправится в конце октября в Москву с оперой "Бал-маскарад" и балетом "Красавица Ангара", - сообщил Цыбиков.

Бурятия в этом году стала исключением из правила "один регион - один театр в год", сообщила на пресс-конференции начальник отдела реализации программы "Большие гастроли 2017" Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ Наталия Афанасьева.

Она также напомнила, что в этом году в республику с гастролями уже приезжал Государственный академический Малый театр, а сейчас в Улан-Удэ со своими легендарными постановками "Мы", "Холстомер", "Екклесиаст", "Снежинка" и "Айболит" приехал Санкт-Петербургский Большой театр кукол.

"Надеемся, это станет традицией, и мы будем часто навещать Улан-Удэ. Бурятия стала для нас родным домом благодаря поддержке региональных властей и принимающих нас здесь театров, - сказала Афанасьева. - В следующем году, уже есть договоренность, что республику посетит Московский академический музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича -Данченко". Также большие шансы есть на то, что в рамках программы по поддержке русских театров за рубежом в Улан-Удэ выступят артисты из Грузии.

"В программе "Большие гастроли 2017" принимают участие 110 театров со всех уголков России и 100 театров - в "Больших гастролях для детей и молодежи", - отметила Афанасьева. - Задействованы все субъекты РФ. К нам в этом году присоединился Сахалин и Чукотка". "Для нас не являются приоритетом регионы финансово успешные - для нас важны регионы, которые не могут пригласить столичные театры на коммерческой основе. Города-миллионники мы не обделяем вниманием, но там есть коммерческие прокатчики. Для нас важно доехать туда, куда большой театр никогда не приедет, просто потому у региона нет возможности их привезти", - поделилась Афанасьева.