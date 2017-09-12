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Кемеровское УФАС оштрафовало МРСК в Кузбассе на 32,4 млн рублей

Сибирь
12 сентября, 11:34 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 12, сентября. /ТАСС

По данным ведомства, к такому итогу привело грубое нарушение сетевой компании на рынке передачи электрической энергии в 2015 - 2016 годах

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КЕМЕРОВО, 12 сентября. /ТАСС/. Кемеровское региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС привлекло к ответственности "МРСК Сибири" за нарушения на рынке передачи электроэнергии и назначило самый крупный в 2017 году штраф для компании в Кузбассе в размере 32,4 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе управления.

"Кемеровское УФАС России оштрафовало ПАО "МРСК Сибири" (филиал "Кузбассэнерго-РЭС") на 32 млн 451 тыс. рублей. К такому итогу привело грубое нарушение сетевой компании на рынке передачи электрической энергии в 2015 - 2016 годах", - сказали в пресс-службе. По данным ведомства, в регионе это "самый крупный штраф МРСК Сибири в 2017 году".

В ноябре 2016 года УФАС возбудило административное дело в отношении МРСК, чтобы привлечь к ответственности после обращения в ведомство в ноябре 2015 года гарантирующего поставщика "Кузбассэнергосбыт". Эта компания сообщила о нарушении при передаче электроэнергии абонентам региона - населению и юридическим лицам. "Всем им по сетям МРСК передавалась энергия ненадлежащего качества с мая 2015 года по сентябрь 2016 года", - отметили в пресс-службе.

В сентябре 2016 года региональное УФАС вынесло решение о том, что сетевая компания, будучи естественным монополистом, злоупотребила доминирующим положением.

"Сетевая компания <…> не контролировала качество электроэнергии, не уведомляла своевременно о проблемах гарантирующего поставщика, скрывала нарушения, не содержала сети в надлежащем качестве и затягивала рассмотрение жалоб потребителей", - отметили в пресс-службе ведомства.

В управлении сказали, что компании предписано устранить все нарушения. "Это решение успешно прошло уже две судебные инстанции: арбитраж и апелляция полностью поддержали законность выводов УФАС", - сказали в ведомстве, добавив, что "отягчающим обстоятельством при расчете штрафа послужила повторность нарушения. При этом смягчающим фактором стало частичное устранение нарушения в процессе рассмотрения заявления и дела". В филиале МРСК от комментариев воздержались.

О компании

"МРСК Сибири" - дочернее общество ПАО "Российские сети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

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