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В Иркутске подписали меморандум о создании Ассоциации озерных регионов

Сибирь
13 сентября, 12:06 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 13, сентября. /ТАСС

Предполагается, что организация будет содействовать укреплению частно-государственного партнерства в решении экологических задач, развитию экотуризма

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ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Меморандум о создании Ассоциации озерных регионов подписан в среду в Иркутске на Байкальском экологическом водном форуме, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Подписи под документом поставили министр природных ресурсов и экологии Приангарья Андрей Крючков, и. о. министра природных ресурсов Республики Бурятия Юрий Сафьянов, заместитель председателя правительства Республики Алтай Ирина Лозовая", - сказали в пресс-службе.

Предполагается, что ассоциация будет содействовать укреплению частно-государственного партнерства в решении экологических задач, развитию научно-познавательного и экотуризма, внедрению инновационных технологий и систем очистки стоков.

"На церемонии подписания было объявлено, что меморандум остается открытым для подписания. Известно, что создание Ассоциации озерных регионов поддерживают в Забайкальском крае, Карелии, Ленинградской области, в отдельных регионах Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Италии, со стороны заинтересованных международных организаций из Швейцарии", - отметили в правительстве.

Как следует из меморандума, в большинстве стран и регионов масштабы эксплуатации озер превышают допустимые нормы и пределы, создавая экологические проблемы, снижение биологической продуктивности и угрозу деградации. По мнению разработчиков документа, в настоящее время требуются безотлагательные меры по восстановлению, рациональному использованию и охране озер.

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