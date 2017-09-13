Прокуратура выявила некачественный ремонт дорог почти в половине районов Омской области

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ОМСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Прокуратура Омской области выявила некачественный ремонт дорог в населенных пунктах 13 из 32 районов региона. При проведении работ использовался материал, заведомо не соответствующий техническим требованиям, сообщил в среду ТАСС прокурор отдела по надзору за исполнение законов Павел Умрихин.
Ремонт улиц Омска и сельских дорог Омской области активизировался в 2016 году после того, как жительница города Екатерина Черненко в ходе "Прямой линии" пожаловалась президенту Владимиру Путину на плохое состояние магистралей и бездействие местных властей. В марте 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Омск отметил, что большое количество жалоб на состояние дорог поступает именно из Омской области и посоветовал региональному правительству сделать акцент на качественном ремонте.
"Прокурорами 13 районов были выявлены факты использования для обустройства верхнего слоя ремонтируемых дорог менее долговечного материала, чем предусмотрено техническими требованиями. Мы внесли представления об устранении нарушений главам более 30 местных администраций", - уточнил Умрихин.
Он пояснил, что муниципалитеты стремились за счет экономии увеличить объемы выполненного ремонта. "Но это нерационально и неэффективно - такой асфальт очень недолговечен. В настоящий момент нарушения уже невозможно устранить, сезон заканчивается, денег в дорожном фонде нет. Но мы указали на эти проблемы, в следующем году будем контролировать дорожную деятельность в этих районах", - отметил прокурор.
В 2017 году дорожный фонд Омской области составил 7,7 млрд рублей. Более 2 млрд рублей власти предоставили муниципалитетам в виде субсидии, 1,7 млрд рублей выделили на содержание региональной дорожной сети, 1,2 млрд рублей - на строительство и реконструкцию дорог и порядка 1,5 млрд рублей - на текущий и капитальный ремонт магистралей.