Пианист Денис Мацуев стал почетным жителем Иркутской области

ТАСС. 18 сентября. Народный артист России, пианист Денис Мацуев получил звание почетного гражданина Иркутской области. Знак и удостоверение ему вручил глава региона Сергей Левченко во время закрытия XII Международного музыкального фестиваля "Звезды на Байкале", сообщает в понедельник пресс-служба правительства Иркутской области.

"Пианист награжден... за деятельность, способствующую всестороннему развитию региона и повышению его авторитета в Российской Федерации и за рубежом", - говорится в сообщении.

Мацуев, уроженец Иркутской области, является автором и художественным руководителем фестиваля "Звезды на Байкале". В его рамках выступают звезды мировой классической музыки, проходит прослушивание юных музыкантов региона - соискателей стипендий Межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена" им. И.Н. Вороновой и благотворительный аукцион, вырученные деньги от которого идут на покупку музыкальных инструментов для талантливых детей.