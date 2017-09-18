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Пианист Денис Мацуев стал почетным жителем Иркутской области

Сибирь
18 сентября, 10:49 UTC+3

В сообщении пресс-службы правительства региона говорится, что музыкант награжден за деятельность, способствующую повышению авторитета области в РФ и за рубежом

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Пианист Денис Мацуев

Пианист Денис Мацуев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС. 18 сентября. Народный артист России, пианист Денис Мацуев получил звание почетного гражданина Иркутской области. Знак и удостоверение ему вручил глава региона Сергей Левченко во время закрытия XII Международного музыкального фестиваля "Звезды на Байкале", сообщает в понедельник пресс-служба правительства Иркутской области.

"Пианист награжден... за деятельность, способствующую всестороннему развитию региона и повышению его авторитета в Российской Федерации и за рубежом", - говорится в сообщении.

Мацуев, уроженец Иркутской области, является автором и художественным руководителем фестиваля "Звезды на Байкале". В его рамках выступают звезды мировой классической музыки, проходит прослушивание юных музыкантов региона - соискателей стипендий Межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена" им. И.Н. Вороновой и благотворительный аукцион, вырученные деньги от которого идут на покупку музыкальных инструментов для талантливых детей.

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Персоны
Мацуев, Денис Леонидович
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