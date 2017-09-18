Расходы по ОМС на одного жителя Новосибирской области вырастут в 2018 году на 22%

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НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Бюджет фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Новосибирской области планируется увеличить в 2018 году на 6,4 млрд рублей, за счет чего расходы на одного человека вырастут на 22%. Об этом сообщила в понедельник на заседании правительства директор территориального ФОМС Елена Ягнюкова.
"Согласно законопроекту, в 2018 году объем ФОМС составит 34,8 млрд рублей - на 6,38 млрд больше, чем в прошлом году. В целом на одного застрахованного жителя Новосибирской области в 2018 году будет приходиться 11 958 рублей, что на 22% больше, чем в 2017 году", - сказала Ягнюкова. Финансирование будет увеличено за счет межбюджетных трансфертов федерального ФОМС.
На оказание медицинской помощи жителям Новосибирской области в стационаре будет выделено 15,8 млрд рублей (47% от общего объема фонда), более 12 млрд - на амбулаторную помощь, на дневной стационар - 2,7 млрд, на скорую помощь - около 2,2 млрд рублей.
Ягнюкова добавила, что часть средств будет направлена на высокотехнологичную медицинскую помощь, но не уточнила, какая именно.
Как сообщалось ранее, федеральный ФОМС запланировал на 2018 год увеличить траты на высокотехнологичную медицинскую помощь жителям РФ до 170 млрд рублей.