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Реконструкция аэропорта Емельяново в Красноярске идет с отставанием от графика

Сибирь
19 сентября, 9:02 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, сентября. /ТАСС

Объект планируется сдать к декабрю 2017 года

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НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Реконструкция аэропорта Емельяново в Красноярске, которую надо завершить до декабря 2017 года, ведется с отставанием, сообщил во вторник на совещании по подготовке к Универсиаде-2019 с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло заместитель председателя краевого правительства Виктор Томенко. В свою очередь Меняйло подчеркнул, что власти должны проконтролировать своевременное завершение работ, так как объект особенно важен для Универсиады.

"По оперативной информации, идем с небольшим отставанием по реконструкции перрона, который надо подвести под новый терминал", - сказал Томенко.

По словам Меняйло, власти края взяли на себя обязательство завершить реконструкцию в срок перед президентом РФ, плюс к этому объект играет большое значение для подготовки и проведения Универсиады-2019. "Никто никого не заставлял заявлять срок окончания реконструкции в ноябре 2017 года. Аэропорт в Красноярске - это не объект Универсиады, но он напрямую с ней связан. Не должно такого быть, чтобы воздушные ворота не соответствовали уровню такого мероприятия", - сказал Меняйло.

Строительство нового терминала в международном аэропорту Емельяново с инвестициями в 5 млрд рублей началось в конце 2015 года. Весь объект планируется сдать к декабрю 2017 года.

Всемирные зимние студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Там построят или реконструируют 34 спортивных, медицинских, транспортных объектов. Инвестиции в подготовку Универсиады оцениваются в 60 млрд рублей.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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