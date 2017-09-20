Многодетная семья пострадала при пожаре в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Следователи в Новосибирской области проводят проверку по факту пожара в доме многодетной семьи в Кочковском районе региона. Из-за возгорания один ребенок погиб, еще трое и оба родителя пострадали, сообщает в среду пресс-служба Следственного управления СК России по Новосибирской области.

"Проводится проверка по факту пожара, произошедшего ранним утром 20 сентября 2017 года в одном из жилых домов на ул. Первомайская с. Красная Сибирь в Кочковском районе, в результате которого погибла семилетняя девочка", - сообщает ведомство.

По данным следствия, возгорание произошло около 05:30 по местному времени (01:30 мск), его очаг находился на веранде дома. В помещении находились двое супругов и четверо их детей. В какой-то момент взрослые обнаружили возгорание и стали выводить детей на улицу. В то время когда семилетняя девочка пробегала мимо веранды, произошел взрыв стоявшего здесь же газового баллона, в результате которого девочка погибла.

Остальные жильцы дома получили отравление угарным газом и сейчас находятся в медицинском учреждении, где им оказывается помощь.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области, причиной пожара вероятнее всего стало замыкание электропроводки. На месте для установления точной причины работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Сообщение о возгорании в бревенчатом частном доме поступило в оперативную службу ГУ МЧС России по Новосибирской области 20 сентября в 05:34. Пожарные расчеты прибыли на место вывоза спустя шесть минут после сообщения о ЧП.

"Первый звонок пришел от жителей с соседней улицы, которые заметили огонь и дым. До прибытия пожарных из горящего дома многодетная семья в спешке эвакуировалась через окно. В первые минуты во время ликвидации пожара в частном доме произошло два взрыва газовых баллонов", - приводит пресс-служба слова начальника пожарно-спасательной части в Кочковском районе Андрея Фрибуса. Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим.