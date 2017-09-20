Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Многодетная семья пострадала при пожаре в Новосибирской области

Сибирь
20 сентября, 8:53 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 20, сентября. /ТАСС

В результате ЧП погиб ребенок

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Следователи в Новосибирской области проводят проверку по факту пожара в доме многодетной семьи в Кочковском районе региона. Из-за возгорания один ребенок погиб, еще трое и оба родителя пострадали, сообщает в среду пресс-служба Следственного управления СК России по Новосибирской области.

"Проводится проверка по факту пожара, произошедшего ранним утром 20 сентября 2017 года в одном из жилых домов на ул. Первомайская с. Красная Сибирь в Кочковском районе, в результате которого погибла семилетняя девочка", - сообщает ведомство.

По данным следствия, возгорание произошло около 05:30 по местному времени (01:30 мск), его очаг находился на веранде дома. В помещении находились двое супругов и четверо их детей. В какой-то момент взрослые обнаружили возгорание и стали выводить детей на улицу. В то время когда семилетняя девочка пробегала мимо веранды, произошел взрыв стоявшего здесь же газового баллона, в результате которого девочка погибла.

Остальные жильцы дома получили отравление угарным газом и сейчас находятся в медицинском учреждении, где им оказывается помощь.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области, причиной пожара вероятнее всего стало замыкание электропроводки. На месте для установления точной причины работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Сообщение о возгорании в бревенчатом частном доме поступило в оперативную службу ГУ МЧС России по Новосибирской области 20 сентября в 05:34. Пожарные расчеты прибыли на место вывоза спустя шесть минут после сообщения о ЧП.

"Первый звонок пришел от жителей с соседней улицы, которые заметили огонь и дым. До прибытия пожарных из горящего дома многодетная семья в спешке эвакуировалась через окно. В первые минуты во время ликвидации пожара в частном доме произошло два взрыва газовых баллонов", - приводит пресс-служба слова начальника пожарно-спасательной части в Кочковском районе Андрея Фрибуса. Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Движение на фиолетовой ветке московского метро входит в график после сбоя
3
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
4
Лавров: РФ заинтересована в сохранении ДРСМД, но без нарушений со стороны США
5
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
6
Лавров подтвердил приглашение главе МИД Великобритании посетить Россию
7
Лавров: Россия долго ждала с ответом США по принципу "tit for tat"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама