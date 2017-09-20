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Жилье погорельцев в селе Черемушки в Бурятии полностью восстановлено

Сибирь
20 сентября, 15:44 UTC+3 ТАСС

Глава республики Алексей Цыденов на встрече избранных глав субъектов РФ с Владимиром Путиным также сообщил, что пострадавшим оказана материальная помощь по восполнению утраченного имущества

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ТАСС, 20 сентября. Жилье для всех погорельцев из села Черемушки в Бурятии, где 28 апреля произошел крупный пожар, восстановлено, людям оказана необходимая материальная помощь. Об этом сообщил избранный в сентябре глава республики Алексей Цыденов на встрече избранных глав субъектов РФ с президентом России Владимиром Путиным, трансляция которой велась в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы исполнили Ваше поручение, как и обещали: до 1 сентября всем пострадавшим полностью восстановили жилье, оказали материальную помощь по восполнению утраченного имущества", - сказал Цыденов.

28 апреля из-за штормового ветра и высокой температуры воздуха со стороны болота возле населенного пункта началось возгорание, оно мгновенно перекинулось на село. В результате от огня пострадали 28 строений, в том числе 20 домов, 19 из которых - жилые. Строительные работы начались в июне, было возведено 15 домов, также восстановлена сгоревшая надстройка к лыжной базе, где тренируются дети. Жильцы четырех домов пожелали переехать в другие населенные пункты: они уже заселились в купленные дома и квартиры.

Первые после 15-летнего перерыва прямые выборы главы Бурятии состоялись 10 сентября, в единый день голосования. На пост главы республики претендовали член партии "Коммунисты России" Батодалай Багдаев, координатор регионального отделения ЛДПР Сергей Дорош и временно исполнявший обязанности главы республики Алексей Цыденов ("Единая Россия"). За Цыденова проголосовали 260 028 человек (87,43% избирателей). Итоговая явка на выборах главы Бурятии составила 41,6%. 22 сентября в Улан-Удэ состоится инаугурация избранного главы республики.

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Персоны
Цыденов, Алексей Самбуевич Путин, Владимир Владимирович
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