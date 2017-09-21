В новосибирском кинотеатре в день показа "Матильды" усилят меры безопасности

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НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Новосибирский кинотеатр, где 22 сентября состоится предпремьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда", усилит меры безопасности, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь сети "Люксор" в Новосибирске Хельга Пирогова.
"Мы намерены усилить меры безопасности в день показа", - сказала она.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил в четверг журналистам, что власти региона намерены следить за обеспечением безопасности. "Я считаю, что шантаж и угрозы недопустимы. В рамках нашей компетенции мы будем принимать соответствующие меры, чтобы обеспечить безопасность. И правоохранительные органы встанут на защиту закона", - сказал он.
Губернатор добавил, что сам намерен посмотреть "Матильду". "Я считаю, что каждый гражданин России имеет право высказать свое мнение, но важно, чтобы это было в рамках закона. Я сам думаю, что посмотрю этот фильм, чтобы составить свое мнение", - сказал Городецкий.
Фильм посвящен знаменитой балерине императорских театров Матильде Кшесинской (1872-1971 гг.). Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.
Упоминание в картине об отношениях российского императора Николая II и балерины вызвало споры в обществе еще до выхода фильма в прокат.