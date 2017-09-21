В Кемеровской области задержана банда мошенников, похищавшая пенсии у инвалидов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Оперативники МВД в Кемеровской области пресекли деятельность преступной группы, которая мошенническим путем похищала пенсии инвалидов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователи Главного следственного управления и сотрудники оперативно-разыскной части государственной защиты ГУ МВД России по Кемеровской области провели комплекс мероприятий по пресечению деятельности организованной группы, участники которой занимались хищениями пенсий у особой категории граждан, находящихся под опекой государства и требующих постоянного ухода", - сообщила она.

Потерпевшими от деятельности группы в большинстве случаев становились клиенты одного из психоневрологических интернатов Кемеровской области. На их счетах хранились крупные суммы денег - накопленные пособия по инвалидности. По версии оперативников, для совершения хищений подозреваемые представлялись администрации учреждения родственниками инвалидов, над которыми якобы желали оформить личное опекунство или взять под временную опеку. При содействии руководства интерната они вывозили пациентов, обманным путем получали доступ к их счетам, похищали оттуда деньги и возвращали пациентов в учреждение.

Сотрудниками оперативно-розыскной части государственной защиты ГУ МВД России по Кемеровской области выявлено несколько подобных эпизодов мошенничеств. "По собранным материалам следователями ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области были возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159) УК РФ. Предварительно установленный материальный ущерб по данным фактам составляет около 5 млн рублей", - отметила представитель МВД.

Как сообщила Волк, в рамках возбужденных уголовных дел в Кемерове, Мариинске, Тисульском и Крапивинском районах была проведена спецоперация по задержанию участников организованной группы. "В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых, а также в психоневрологическом интернате были изъяты документы, банковские карты, персональная вычислительная техника, средства связи и другие предметы и документы, имеющие значение для расследования данного уголовного дела", - отметила Волк.

По этому уголовному делу задержаны три активных участника организованной группы, в том числе руководитель интерната.