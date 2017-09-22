Высокопоставленный полицейский задержан в Чите

ЧИТА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности Управления МВД по Забайкальскому краю подполковник Дмитрий Неделькин задержан в Чите, сообщили в пятницу корр. ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

"Неделькин задержан. Сотрудники УФСБ и УМВД провели обыск в его кабинете. Подробности дела и результаты обыска пока не разглашаются в интересах следствия", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе УМВД по региону добавили, что по факту задержания назначена служебная проверка. "Если вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", - сказали в управлении.