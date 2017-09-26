Правительство Алтайского края опровергло информацию об обысках в здании

БАРНАУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Алтайского края назвало не соответствующими действительности сообщения об обысках в здании.

Во вторник местные СМИ со ссылкой на свои источники в правительстве края сообщили, что силовики в масках якобы зашли в здание правительства и вошли в кабинет начальника управделами губернатора Алексея Белобородова.

"Информация об обысках не соответствует действительности, источник ее неизвестен", - сказали в пресс-службе. В управлении ФСБ по региону корреспонденту ТАСС сообщили, что не располагают информацией об обысках.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по краю ТАСС сказали, что также не обладают такими сведениями. Там же добавили, что региональное управление обыски не проводило. В ГУ МВД по региону отметили, что "не имеют никакой информации по этой ситуации".