Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство Алтайского края опровергло информацию об обысках в здании

Сибирь
26 сентября, 14:31 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 26, сентября. /ТАСС

Во вторник местные СМИ сообщили, что силовики в масках якобы зашли в здание правительства и вошли в кабинет начальника управделами губернатора Алексея Белобородова

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Алтайского края назвало не соответствующими действительности сообщения об обысках в здании.

Во вторник местные СМИ со ссылкой на свои источники в правительстве края сообщили, что силовики в масках якобы зашли в здание правительства и вошли в кабинет начальника управделами губернатора Алексея Белобородова.

"Информация об обысках не соответствует действительности, источник ее неизвестен", - сказали в пресс-службе. В управлении ФСБ по региону корреспонденту ТАСС сообщили, что не располагают информацией об обысках.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по краю ТАСС сказали, что также не обладают такими сведениями. Там же добавили, что региональное управление обыски не проводило. В ГУ МВД по региону отметили, что "не имеют никакой информации по этой ситуации".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
2
ПФР запустил пилотный проект виртуальной клиентской службы
3
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
4
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора
5
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама