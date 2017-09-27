Более 100 пассажиров "ВИМ-Авиа" вторые сутки не могут вылететь в Москву из Иркутска

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ИРКУТСК, 27 сентября. /ТАСС /. Больше ста человек с 26 сентября не могут вылететь в Москву из Иркутска в связи с задержкой рейса авиакомпании "ВИМ-Авиа". В международном аэропорту Иркутска ждут прилета борта из Москвы, чтобы отправить пассажиров обратным рейсом. Об этом сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь авиаузла Клим Куликов.
"Рейс из Москвы авиакомпании "ВИМ-Авиа" должен был прилететь еще в 6 часов утра, но он не прилетел, хотя наш аэропорт был готов к принятию этого задержанного рейса. В итоге мы ждем борт только завтра утром, причем, не из аэропорта Домодедово, как было заявлено ранее, а из Внукова", - сказал Куликов.
По данным онлайн-табло иркутского аэропорта, прилет рейса НН-125 "ВИМ-Авиа" из Москвы запланирован на 9.30 утра 28 сентября, обратный рейс должен отправиться во Внуково в этот же день в 11:25.
Председатель правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко сообщил корреспонденту ТАСС, что на сибирский регион приходится только около 5% чартерных вылетов "ВИМ-Авиа". "95% влетов - это московский регион", - сказал он. Регулярные рейсы сосредоточены в основном западнее и восточнее Сибири. Исключение составляют Иркутск и Новосибирск, в котором летная программа "ВИМ-Авиа" должна была начаться 1 октября.
Ранее сообщалось, что "ВИМ-Авиа" с прошлой недели допустила ряд критических задержек в расписании, которые в итоге могут повлечь за собой полную приостановку деятельности авиакомпании. Во вторник замминистра транспорта Валерий Окулов сообщил, что долговая нагрузка компании только по обслуживанию в Домодедове превышает 500 млн рублей, но полностью сумма еще не подсчитана.