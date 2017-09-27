Археологи нашли скифские захоронения в месте строительства ЛЭП к новому курорту на Алтае

БАРНАУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Археологи Алтайского государственного университета в пригороде Белокурихи (город-курорт) в зоне строительства ЛЭП для субкластера "Белокуриха-2" нашли скифские захоронения, предположительно, новой культурной ветви, а также орудия труда каменного века, сообщили в среду в пресс-службе вуза.

"Муниципалитет Белокурихи обратился к нам с просьбой провести охранные археологические работы в связи с тем, что одна из опор ЛЭП попадает на территорию памятника (археологического наследия - прим. ТАСС). Получив из Москвы разрешение, в сентябре мы провели необходимые работы на площади 200 кв. м, исследовав поселенческий слой и погребальные объекты. Теперь этот участок готов для строительства", - уточнили в пресс-службе.

Во время раскопок выяснилось, что археологический памятник многослойный. "С одной стороны, это поселенческий слой с каменными инструментами - обработанными орудиями труда (пластины, скребки на щепах, каменные ножи и т. д.), датируемыми концом каменного века, с другой - керамическая посуда периода начала раннего железного века ", - отметили в вузе.

Уникальные находки

В комплексе раннего железного века обнаружили и несколько погребений. Основное - захоронение взрослой женщины: каменный курган, сделанный в центре выложенного каменного кольца. Как предполагают ученые, данное захоронение скифского времени периода раннего железного века, относящееся к родственной пазырыкской культуре - археологическая культура железного века, основные находки предметов которой были сделаны на Горном Алтае, ее носители обитали на смежных территориях Казахстана, России (плато Улаган, Укок) и Монголии.

"Возможно, это какая-то новая культурная ветвь, но степень родства мы еще не определили. Точнее сможем сказать только после тщательного исследования останков и предметов погребения", - уточнили в вузе. Помимо этого, на площади могильника нашли также грунтовые погребения - взрослые и детские. По версии арехеологов, это захоронения рядовых общинников древнего скифского поселения.

Ученым проведут анализ всех находок, в том числе радиоуглеродный и изотопный. "С точки зрения археологии этот регион (где проводились раскопки - прим. ТАСС) является Terra Incognita - практически неисследованная территория. Вполне возможно, что в будущем археологи Алтайского госуниверситета найдут рядом с Белокурихой что- то уникальное", - добавили в пресс-службе.

Планируется, что археологическую разведку на территории Белокурихи и его окрестностей продолжат весной-летом 2018 года.

Белокуриха - город-курорт федерального значения с радоновыми источниками и пантовыми ваннами. С 2013 года реализуется проект по созданию дочерней курортной площадки "Белокуриха-2". Это первый за последние 25 лет проект в России по созданию нового курорта с плановым объемом инвестиций 10 млрд рублей, однако к завершению строительства, по оценке экспертов, цена может увеличиться втрое.