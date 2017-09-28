Экс-замминистра здравоохранения Новосибирской области возглавил новое министерство

Калининград готов решать проблему содержания стадиона ЧМ-2018 после турнираСпорт 28 сентября, 10:07
Гарвард возглавил десятку лучших американских университетовОбщество 28 сентября, 9:57
Александр Емельяненко заявил, что готов вновь тренироваться с братом ФедоромСпорт 28 сентября, 9:40
РФПЛ намерена заключить новый контракт с "Матч ТВ" на три годаСпорт 28 сентября, 9:35
Первая в мире АЭС в Обнинске становится памятником-музеемВ стране 28 сентября, 9:30
Установка и обслуживание системы видеопомощи арбитрам обойдутся клубу РФПЛ в €1,3 млнСпорт 28 сентября, 9:29
Прядкин: Кубку России по футболу необходимы реформыСпорт 28 сентября, 9:23
В Курганской области наблюдается рекордный за последние три года урожай зернаНовости Урала 28 сентября, 9:21
Призыв в Вооруженные силы РФ. ДосьеБиографии и справки 28 сентября, 9:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на сессии в четверг единогласно утвердили кандидатуру бывшего замминистра здравоохранения региона Ярослава Фролова на должность министра труда и социального развития. Нового министра представлял губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
"Это одно из самых важных министерств, а Ярослав Фролов - человек, который умеет объединять людей, умеет слышать людей, умеет брать на себя ответственность и ответственно относится к реализации своих компетенций", - отметил Городецкий.
Новое Министерство труда и социального развития Новосибирской области образовано в июле 2017 года путем слияния Министерства социального развития и Министерства труда. Оптимизация социального блока направлена на облегчение межведомственного взаимодействия на региональном и федеральном уровнях: на федеральном уровне функционирует одно ведомство, на региональном - два, что создавало определенные сложности в работе.