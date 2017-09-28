Экс-замминистра здравоохранения Новосибирской области возглавил новое министерство

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на сессии в четверг единогласно утвердили кандидатуру бывшего замминистра здравоохранения региона Ярослава Фролова на должность министра труда и социального развития. Нового министра представлял губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

"Это одно из самых важных министерств, а Ярослав Фролов - человек, который умеет объединять людей, умеет слышать людей, умеет брать на себя ответственность и ответственно относится к реализации своих компетенций", - отметил Городецкий.

Новое Министерство труда и социального развития Новосибирской области образовано в июле 2017 года путем слияния Министерства социального развития и Министерства труда. Оптимизация социального блока направлена на облегчение межведомственного взаимодействия на региональном и федеральном уровнях: на федеральном уровне функционирует одно ведомство, на региональном - два, что создавало определенные сложности в работе.