Новосибирский депутат получил предупреждение за нарушение депутатской этики

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НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков в четверг получил предупреждение за нарушение правил депутатской этики.
В августе этого года в интернете был размещен ролик, на котором видно, что депутат нецензурно ругается с работниками штрафстоянки. Причиной скандала стал автомобиль Титкова, который был эвакуирован из-за нарушения правил парковки.
"Предлагаем предупредить Сергея Титкова о недопустимости нарушения депутатской этики", - заявил на сессии регионального заксобрания председатель комиссии во вопросам статуса депутата и депутатской этике Валерий Ильенко.
Предложение комиссии поддержало 59 депутатов, трое проголосовало против этого решения.