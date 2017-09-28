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Новосибирский депутат получил предупреждение за нарушение депутатской этики

Сибирь
28 сентября, 10:27 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, сентября. /ТАСС

В августе в интернете появился видеоролик, где Сергей Титков нецензурно ругается с работниками штрафстоянки

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НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков в четверг получил предупреждение за нарушение правил депутатской этики.

В августе этого года в интернете был размещен ролик, на котором видно, что депутат нецензурно ругается с работниками штрафстоянки. Причиной скандала стал автомобиль Титкова, который был эвакуирован из-за нарушения правил парковки.

"Предлагаем предупредить Сергея Титкова о недопустимости нарушения депутатской этики", - заявил на сессии регионального заксобрания председатель комиссии во вопросам статуса депутата и депутатской этике Валерий Ильенко.

Предложение комиссии поддержало 59 депутатов, трое проголосовало против этого решения.

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