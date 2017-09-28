В Хакасии из-за снегопадов и заморозков погибло 40 тыс. гектаров сельхозкультур

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Снегопады и заморозки стали причиной гибели более 40 тыс. гектаров сельхозкультур в Хакасии, сообщило в четверг региональное управление ГО и ЧС. В трех районах республики введен режим чрезвычайной ситуации.
"В результате заморозков, выпадения большого количества снега и сохранения временного снежного покрова в земледельческой зоне в период с 24 по 26 сентября погибло более 40 тыс. гектаров сельхозкультур. Предварительный ущерб составил более 150 млн рублей", - говорится в сообщении.
В Боградском, Орджоникидзевском и Ширинском районах республики введен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий привлечены силы Единой системы по предупреждению и ликвидации ЧС Хакасии. Прорабатывается вопрос помощи предприятиям АПК и сельхозпроизводителям.
В прошлом году снегопады также вызвали проблемы в Хакасии - в начале октября возникли проблемы с уборочной, в некоторых районах республики уровень снега составил 15 см. По данным Минсельхоза Хакасии, под снегом тогда осталось около 18 тыс. гектаров пшеницы, ячменя, овса и гречихи, больше других пострадали Алтайский район (4,5 тыс. га) и Ширинский район (8,8 тыс. га). Часть урожая удалось убрать весной, он был отправлен на фураж.