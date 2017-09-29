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К лету в Красноярске появится новый ландшафтный парк

Сибирь
29 сентября, 13:22 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 29, сентября. /ТАСС

Парк за 11 млн рублей создадут на левом берегу Енисея

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КРАСНОЯРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Красноярска построят к лету 2018 года новый ландшафтный парк на левом берегу Енисея, сообщил ТАСС представитель главного управления по физической культуре, спорту и культуры администрации города Дмитрий Костюнин.

"Парк появится в рамках проекта по благоустройству набережной. В этом году, до наступления зимы, мы планируем завершить все строительные работы, а весной 2018 года провести озеленение, чтобы к лету ландшафтный парк появился", - рассказал Костюнин.

По его словам, стоимость создания парка - 11 млн рублей.

Он сообщил, что парк будет создан на месте автопарковки. Это будет тенистая аллея с большим количеством скамеек и амфитеатром, здесь появятся многоярусные клумбы из габионов. На верхнем ярусе набережной установят светильники на опорах и проложат трехцветное брусчатое покрытие.

Для реализации проекта пригласили московского ландшафтного дизайнера Анну Андрееву, автора идеи Крымской набережной в Москве.

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