Экс-совладельца закрытого банка Новокузнецка допросили по делу о растрате на 4,3 млрд руб.

КЕМЕРОВО, 2 октября. /ТАСС/. Бывший совладелец компании "Южкузбасстрой" Виктор Неустроев, которой принадлежал лишенный лицензии Новокузнецкий муниципальный банк (НМБ), допрошен в качестве свидетеля по делу в отношении экс-директора кредитной организации Александра Павлова, обвиняемого в злоупотреблениях полномочиями и растрате на 4,3 млрд рублей, сообщили в понедельник ТАСС в прокуратуре Кемеровской области.

"Суд допросил свидетелей обвинения, в их числе Неустроев (Виктор Неустроев, совладелец обанкроченной компании "Южкузбасстрой" - прим. ТАСС). Свои вопросы задавали как гособвинитель, так и защитники", - сказала собеседница агентства. По ее словам, всего по делу проходит около 70 свидетелей, на данный момент суд допросил около половины из них. "Следующее заседание назначено на 9 октября, ожидается, что опрос свидетелей продолжится", - уточнили в прокуратуре.

Как сообщал ТАСС, директор банка обвиняется в злоупотреблении полномочиями и растрате, он находится под арестом. По версии следствия, Павлов составил и подписал протоколы собрания совета директоров банка об обеспечении выполнения "Южкузбасстроем" обязательств перед кредитными организациями. После того, как компания их не исполнила, со счетов банка списали более 3,2 млрд рублей. Также по его указанию НМБ незаконно перевел на счета аффилированных лиц 1,1 млрд рублей - деньги клиентов банка.

Во время следствия арестовано на имущество обвиняемого, в том числе на принадлежащий его семье торгово- развлекательный цент "Сити-мол" - второй по величине ТЦ в Кузбассе. Альфа-банк, с которым был заключен договор о финансировании строительства центра, после расторжения кредитного договора обращался с ходатайством о снятии ареста. Однако суд Новокузнецка отказал, позже, как уточнили в прокуратуре, банк пытался обжаловать это решение в Кемеровском облсуде. "Однако суд оставил его в силе, решение вступило в законную силу в сентябре", - отметили в прокуратуре.

Центробанк отозвал лицензию у НМБ, вовлеченного владельцами в кредитование их собственного бизнеса, 9 января 2014 года. Новокузнецкий банк признали банкротом в феврале 2014 года. Арбитражный суд в рамках дела о банкротстве банка рассматривает иск конкурсного управляющего - Агентства по страхованию вкладов о взыскании 4,5 млрд рублей убытков с Александра Павлова и Сергея Павлова (его отца -совладельца "Южкузбасстроя" - прим. ТАСС).