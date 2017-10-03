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Число проверок бизнеса в Новосибирской области в 2017 году снизится почти в 1,2 раза

Сибирь
3 октября, 14:58 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, октября. /ТАСС

Если в 2015 году в регионе в плановом режиме проводилось 447 проверок, то в 2016 - уже 301

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НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Реформа контрольно-надзорной деятельности позволит по итогам 2017 года сократить количество плановых проверок предпринимателей в Новосибирской области почти в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске глава департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Юрий Марченко.

"По программе, к 2019 году мы должны снизить объем контрольных мероприятий на 20% от того количества, которое было до реформы. Такое снижение уже есть. Если в 2015 году у нас в регионе в плановом режиме проводилось 447 проверок, то в 2016 - уже 301. А на 2017 год запланировано 266 проверок", - отметил Марченко, подводя предварительные итоги выполнения программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности", которая реализуется на площадке Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Снижение числа проверок в связи с реформой зафиксировано и в государственном пожарном надзоре, на долю которого приходится до 60% проверок, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник регионального управления надзорной деятельности ГУ МЧС России Алексей Брызгалов.

"В 2012 году мы проводили 10-11 тысяч плановых проверок, а в этом году запланировано 2 тысячи 373 проверки. Мы видим снижение нагрузки в пять-шесть раз," - сказал Брызгалов.

Паспорт приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" утвержден на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 декабря 2016 года. Программа реализуется в три этапа, на каждом из которых планируется достигнуть результатов по восьми проектам, в частности в информатизации госконтроля и противодействии коррупционным проявлениям.

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