Сервисный центр БелАЗа появится в Хакасии к концу 2018 года

Требования МПК по количеству допинг-тестов выполнили 29 российских паралимпийцевСпорт 4 октября, 14:40
Эксперт: Александр Радулов серьезно усилит клуб НХЛ "Даллас"Спорт 4 октября, 14:36
"Они приходят сюда, уверенные, что никому в этом мире не нужны"В стране 4 октября, 14:36
Порошенко внес в Верховную раду законопроект о реинтеграции ДонбассаМеждународная панорама 4 октября, 14:35
Премьер РФ на выставке "Золотая осень" ознакомился с достижениями российских аграриевОбщество 4 октября, 14:33
ФИФА будет жестко отслеживать проявления расизма на матчах ЧМ-2018Спорт 4 октября, 14:32
Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил шестую серию проекта "Город героя"Спорт 4 октября, 14:29
Индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов возглавил "Курганмашзавод"Новости Урала 4 октября, 14:22
Футболист сборной России Нойштедтер выделил нападающего Сона в составе южнокорейцевСпорт 4 октября, 14:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Первый сервисный центр БелАЗа может появиться в Хакасии к концу 2018 года. Центр откроется в поселке Ташеба Усть-Абаканского района, сообщила пресс-служба республиканского правительства в среду.
"Создание на территории Хакасии сервисного центра карьерной техники - это шаг в реализации совместных планов в рамках соглашения о сотрудничестве с Республикой Беларусь. Компания "БелАЗ" получит в нашем регионе значительный объем работ по ремонту и обслуживанию карьерной техники, а крупнейшие предприятия-партнеры - гарантию качественного и профессионального выполнения сервисных работ", - цитирует пресс-служба главу Хакасии Виктора Зимина.
Строительство центра планируется начать в октябре и завершить в декабре 2018 года. Объем инвестиций превысит 100 млн рублей. Строительством центра займется компания "Красноярск-БелазСервис".
Сейчас в Хакасии на рудниках, разрезах и промышленных предприятиях используется более 270 автомобилей марки "БелАЗ".