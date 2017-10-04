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Сервисный центр БелАЗа появится в Хакасии к концу 2018 года

Сибирь
4 октября, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

На рудниках, разрезах и промышленных предприятиях республики используется более 270 автомобилей этой марки

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Первый сервисный центр БелАЗа может появиться в Хакасии к концу 2018 года. Центр откроется в поселке Ташеба Усть-Абаканского района, сообщила пресс-служба республиканского правительства в среду.

"Создание на территории Хакасии сервисного центра карьерной техники - это шаг в реализации совместных планов в рамках соглашения о сотрудничестве с Республикой Беларусь. Компания "БелАЗ" получит в нашем регионе значительный объем работ по ремонту и обслуживанию карьерной техники, а крупнейшие предприятия-партнеры - гарантию качественного и профессионального выполнения сервисных работ", - цитирует пресс-служба главу Хакасии Виктора Зимина.

Строительство центра планируется начать в октябре и завершить в декабре 2018 года. Объем инвестиций превысит 100 млн рублей. Строительством центра займется компания "Красноярск-БелазСервис".

Сейчас в Хакасии на рудниках, разрезах и промышленных предприятиях используется более 270 автомобилей марки "БелАЗ".

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