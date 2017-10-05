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ОНФ попросил СК разобраться с поджогом на участке "фронтовика" в Омске

Сибирь
5 октября, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

По данным движения, Людмила Жукова ведет борьбу с фактами "хищения древесины, организации умышленных поджогов лесов и незаконной застройки экологически эффективных территорий"

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил обращение в правоохранительные органы по факту поджога бани на земельном участке сопредседателя регионального штаба движения в Омске Людмилы Жуковой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в четверг.

"ОНФ направил обращение в Следственный департамент МВД и Следственный комитет РФ по поводу ситуации с давлением на сопредседателя регионального штаба в Омске Людмилу Жукову", - говорится в сообщении. В ОНФ уточнили, что накануне неизвестные проникли на территорию земельного участка Жуковой и "устроили там поджог, в результате которого сгорела баня".

В пресс-службе уточнили, что Жукова ведет борьбу с фактами "хищения древесины, организации умышленных поджогов лесов и незаконной застройки экологически эффективных территорий".

"Любые формы давления и угрозы в адрес активистов ОНФ получат сопоставимый ответ. Все данные, имеющиеся в нашем распоряжении по этому происшествию и по всем предыдущим случаям травли Жуковой, мы передадим в правоохранительные органы", - приводит пресс-служба движения слова координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева.

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