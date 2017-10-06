Около 500 частных домов в Барнауле остались без газа из-за аварии на газопроводе

БАРНАУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Жители около 500 частных домов в Барнауле остались без газа из-за повреждения газопровода, идут восстановительные работы, сообщили в пятницу в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"От диспетчера ОАО "Газпром газораспределение Барнаул" получено сообщение о повреждении газопровода по адресу: ул. Власихинская, 97 Индустриального района Барнаула", - уточнили в пресс-службе. В ГУ МЧС по региону ТАСС добавили, что под отключение газоснабжения попали "около 500 частных домов".

Для ликвидации аварии задействованы 15 человек, в распоряжении которых 5 единиц техники. Сроки завершения работ не уточняются.