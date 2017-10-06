Около 500 частных домов в Барнауле остались без газа из-за аварии на газопроводе

Минспорт РФ официально исключил Липницкую из списка кандидатов в сборную РоссииСпорт 6 октября, 13:46
Кремль считает проект закона Украины о реинтеграции Донбасса неприемлемПолитика 6 октября, 13:36
Агапитов: выступление тяжелоатлетов на чемпионате России будет приравнено к участию в ЧМСпорт 6 октября, 13:36
Учащиеся молодежной школы "Лифт в будущее" представят восемь высокотехнологичных стартаповОбщество 6 октября, 13:32
Объем ж/д перевозок цветмета в порты за 9 месяцев сократился на 1,7%, до 2,9 млн тоннТранспорт 6 октября, 13:31
Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в СаранскСпорт 6 октября, 13:24
Шляхтин: завершение карьеры Чичеровой после решения CAS станет логичным шагомСпорт 6 октября, 13:24
Греф на Российской энергетической неделе ввел моду на выступления без галстуковЭкономика и бизнес 6 октября, 13:19
Гид по фестивалю NAUKA 0+ в МосквеНаука 6 октября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАРНАУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Жители около 500 частных домов в Барнауле остались без газа из-за повреждения газопровода, идут восстановительные работы, сообщили в пятницу в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"От диспетчера ОАО "Газпром газораспределение Барнаул" получено сообщение о повреждении газопровода по адресу: ул. Власихинская, 97 Индустриального района Барнаула", - уточнили в пресс-службе. В ГУ МЧС по региону ТАСС добавили, что под отключение газоснабжения попали "около 500 частных домов".
Для ликвидации аварии задействованы 15 человек, в распоряжении которых 5 единиц техники. Сроки завершения работ не уточняются.