Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 500 частных домов в Барнауле остались без газа из-за аварии на газопроводе

Сибирь
6 октября, 12:27 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 6, октября. /ТАСС

Сроки завершения восстановительных работ не уточняются

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Жители около 500 частных домов в Барнауле остались без газа из-за повреждения газопровода, идут восстановительные работы, сообщили в пятницу в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"От диспетчера ОАО "Газпром газораспределение Барнаул" получено сообщение о повреждении газопровода по адресу: ул. Власихинская, 97 Индустриального района Барнаула", - уточнили в пресс-службе. В ГУ МЧС по региону ТАСС добавили, что под отключение газоснабжения попали "около 500 частных домов".

Для ликвидации аварии задействованы 15 человек, в распоряжении которых 5 единиц техники. Сроки завершения работ не уточняются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
2
Путин принял отставку главы Новосибирской области
3
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
4
Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за ящура
5
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
6
Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса
7
Нобелевская премия мира. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама