Омской области выделили дополнительные 94 млн рублей на ремонт автодорог

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ОМСК, 6 октября. /ТАСС/. Омская область получит в этом году из федерального бюджета на ремонт автодорог дополнительные 94 млн рублей. Как сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства, эти средства будут направлены, в частности, на приведение в нормативное состояние трасс в сельских районах.
Ремонт улиц Омска и сельских дорог Омской области активизировался в 2016 году после того, как жительница города Екатерина Черненко в ходе "Прямой линии" пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на плохое состояние дорог и бездействие местных властей. В марте 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время визита в Омск отметил, что огромное количество жалоб на качество дорог поступает именно из Омской области.
"Общая сумма выделенных Омской области средств господдержки составит свыше 94,1 млн рублей, которые пойдут на развитие сельских дорог и транспортной системы в регионе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что 78,7 млн рублей поступят в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы", еще 15,4 млн выделил резервный фонд правительства РФ на реализацию региональной программы в сфере дорожной деятельности.
В 2017 году дорожный фонд Омской области составил 7,7 млрд рублей - из этих средств более 2 млрд были предоставлены муниципалитетам в виде субсидии, 1,7 млрд пошли на содержание региональной дорожной сети, 1,2 млрд - на строительство и реконструкцию дорог и около 1,5 млрд - на текущий и капитальный ремонт магистралей.