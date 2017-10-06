Омские власти и ПФР направят 10 млн рублей на соцпрограмму по поддержке пенсионеров

ОМСК, 6 октября. /ТАСС/. Правительство Омской области и Пенсионный фонд России выделили более 10 млн рублей на социальную программу по поддержке пенсионеров. Как сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь Министерства труда и социального развития региона Жанна Политова, эти средства будут направлены на обновление оборудования и ремонт в домах престарелых и обучение пожилых людей компьютерной грамотности.

"Более 10 млн рублей заложено в бюджет социальной программы Пенсионного фонда и правительства Омской области на 2017 год. Из них около 7,6 млн рублей - это средства ПФР и порядка 2,5 млн рублей - средства областного бюджета", - уточнила она.

Из этих средств большая часть - более 9 млн рублей - будет направлена на улучшение материально-технической базы пяти домов-интернатов для престарелых и Комплексного центра социального обслуживания населения в Оконешниковском районе. "Основная задача этих программ - сделать такие учреждения безопасными и комфортными. Помимо ремонта самих зданий и коммунальных систем, деньги будут вкладываться в приобретение нового инвентаря и оборудования", - отметила Политова.

Еще 1 млн рублей был выделен на проведение для пенсионеров бесплатных курсов компьютерной грамотности. "В рамках социального проекта неработающие пенсионеры осваивают необходимые навыки пользования современной аппаратурой и информационными технологиями. Специалисты обучают "студентов" основам работы на компьютере и в глобальной сети, способам получения информации и многому другому", - рассказала собеседница агентства, добавив, что обучение пройдут около 400 пожилых людей.

Социальная программа действует в Омской области с 2000 года. За это время Пенсионный фонд вложил в нее около 500 млн рублей. Помимо ремонта домов престарелых и обучения пенсионеров компьютерной грамотности, в рамках программы оказывается адресная материальная помощь пожилым людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Так в 2016 году, когда 24 района Омской области захлестнуло весеннее половодье, 2,5 млн рублей было направлено 250 пострадавшим от паводка пенсионерам.