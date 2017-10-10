Полицейские в Кемерове задержали участкового за производство наркотиков

КЕМЕРОВО, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Кемеровской области задержали двух жителей Кемерово по подозрению в производстве и сбыте наркотиков. Один из арестованных оказался участковым уполномоченным отдела полиции, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при проверке оперативной информации о готовящемся сбыте наркотиков задержали двоих мужчин. В ходе установления личностей одного из задержанных выяснилось, что он является участковым уполномоченным отдела полиции "Ленинский" управления МВД России по городу Кемерово", - сказали в пресс-службе.

Материалы были переданы в СУ СК РФ по региону. Следователи возбудили уголовное дело и предъявили задержанным обвинение в покушении на незаконное производство в целях сбыта и покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По ходатайству следствия они арестованы.

По версии следователей, в августе обвиняемые договорились изготавливать, а затем продавать наркотики. Для этого они арендовали квартиру, в которой их и задержали полицейские, а также изъяли партию наркотиков весом около 750 граммов (особо крупный размер). В следственном управлении уточнили, что точный состав наркотиков установит химическая экспертиза.

В отношении участкового региональное ГУ МВД проводит служебную проверку. "Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - отметили в пресс-службе ведомства.