В Иркутской области принимают меры для предотвращения АЧС из Красноярского края

ИРКУТСК, 10 октября. /ТАСС/. Профилактические меры введены в Иркутской области для предотвращения возможного распространения в регион вируса африканской чумы свиней (АЧС), вспышка которой зарегистрирована в соседнем Красноярском крае, сообщила пресс-служба правительства региона.

На прошлой неделе Россельхознадзор России сообщил о выявлении вируса АЧС в селе Зыково Красноярского края. Был введен карантин и ЧС на территории Березовского района.

"Ветеринарная служба Иркутской области проводит комплекс мероприятий, направленных на недопущение заноса заболевания на территорию области и дальнейшего его распространения. Все областные учреждения, подведомственные службе - станции по борьбе с болезнями животных, переведены в "режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

На трассе Новосибирск - Иркутск Р255 "Сибирь" в Тайшетском районе, где проходит граница двух регионов обеспечена работа инспекторов ветеринарной службы. "Проводятся проверки и обследования свиноводческих хозяйств различных форм собственности на предмет соблюдения ветеринарных правил содержания свиней", - отметили в пресс-службе, добавив, что фиксируются и проверяются все случаи заболевания или падежа свиней.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.

В марте 2017 года вирус был обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств в Иркутском районе. Все мероприятия по ликвидации очага вирусного заболевания выполнены в установленные сроки.