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Выставка современного искусства в Новосибирске собрала работы художников из 35 регионов РФ

Сибирь
10 октября, 14:02 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, октября. /ТАСС

Всего в экспозиции представлены более 1 тыс. экспонатов

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НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Межрегиональная художественная выставка "Красный проспект" представила в Новосибирске более 1 тыс. экспонатов от 543 художников и искусствоведов из 35 регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства Новосибирской области.

"Выставка "Красный проспект" - самая крупная за всю историю Новосибирской области выставка в формате триеннале, где собраны работы живописцев, скульпторов, художников декоративно-прикладного искусства из Сибири, Урала и Дальнего Востока. Выставка предоставляет уникальную возможность ознакомиться с произведениями современного творчества и открыть для себя новые грани в искусстве", - передает пресс-служба слова замминистра культуры области Евгения Сазонова.

Проект представляет собой пять художественных выставок, которые расположены на четырех площадках по всей длине Красного проспекта, центральной улицы Новосибирска. Среди выставленных работ не только картины и скульптуры, но также видеопроекты и крупномасштабные инсталляции. Экспозиции будут работать до декабря 2017 года.

Выставка "Красный проспект", работающая в формате триеннале, то есть проходящая раз в три года, устраивалась в Новосибирске уже дважды - в 2011 и 2014 годах. За шесть лет количество участников выставки выросло в три раза, расширилась и география проекта.

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