В Красноярском крае наградили военных, помогавших тушить дома

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Медали "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" вручены военным города Канска, принимавшим участие в тушении пожаров в домах. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В городе Канске военнослужащим и работникам войсковой части, принимавшим активное участие в ликвидации техногенного пожара, были вручены ведомственные медали МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - сказали в ведомстве.

"Хочу поблагодарить вас за своевременную помощь в защите населенных пунктов от природного пожара. Только общими усилиями мы смогли отстоять большинство домов" - цитируют в пресс-службе замначальника главка Алексея Богданова, выступившего с речью на церемонии вручения медалей.

Пожары, о которых идет речь, произошли в Канске в конце мая 2017 года. Почти сутки несколько военнослужащих защищали от огня дома на Тихой улице, а затем отправились помогать пожарным в поселок Строителей.