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Горные стрелки из Тувы прибыли в Казахстан на учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2017"

Сибирь
11 октября, 9:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Совместные маневры пройдут с 16 по 20 октября на полигонах Илийский и Шошкалы

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Военнослужащие горной мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Республике Тыва, прибыли в Казахстан для участия в международных учениях Миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2017". Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

"Совместные маневры пройдут в период с 16 по 20 октября на полигонах Илийский и Шошкалы на юго-востоке Казахстана. От российской стороны в учениях задействованы около 400 военнослужащих и 80 единиц техники, в том числе звено транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8… пара штурмовиков Су-25. Военнослужащие горной мотострелковой бригады из Тувы уже прибыли в Казахстан для участия в "Нерушимом братстве - 2017", - говорится в сообщении.

По данным ЦВО, основными целями учений является укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств-членов ОДКБ, повышение практического умения и навыков командиров и штабов всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции и управлении частями и подразделениями при выполнении миротворческих задач.

Ранее сообщалось, что в учениях примут участие около 1 тыс. военнослужащих. С казахстанской стороны в маневрах задействовано более 600 человек, четыре вертолета Ми-17 и два вертолета Huey II ("Хьюи-2"). Ожидается, что Вооруженные силы Белоруссии, Армении, Киргизии представят на учениях командование и миротворческие взводы по 30 человек, а Таджикистан - 20 человек.

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