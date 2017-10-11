На заводе "Русала" в Красноярске зафиксирован аварийный сброс нагрузки электроэнергии

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КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Аварийный сброс нагрузки зафиксирован на Красноярском алюминиевом заводе (ОК "Русал"). Об этом в среду сообщило Минэнерго России.
"11 октября в 12:01 (мск) на Красноярском алюминиевом заводе (ОК "Русал") произошел сброс нагрузки на 150 МВт (с 1 960 до 1810 МВт)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
Красноярский алюминиевый завод был построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который также вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. В 1992 году государственное предприятие КрАЗ было преобразовано в ОАО "Красноярский алюминиевый завод", а в 2006 году - в ОАО "Русал Красноярский алюминиевый завод". Производственная мощность предприятия составляет около миллиона тонн алюминия в год.