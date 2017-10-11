Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На заводе "Русала" в Красноярске зафиксирован аварийный сброс нагрузки электроэнергии

Сибирь
11 октября, 14:46 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 11, октября. /ТАСС

Ведутся аварийно-восстановительные работы

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Аварийный сброс нагрузки зафиксирован на Красноярском алюминиевом заводе (ОК "Русал"). Об этом в среду сообщило Минэнерго России.

"11 октября в 12:01 (мск) на Красноярском алюминиевом заводе (ОК "Русал") произошел сброс нагрузки на 150 МВт (с 1 960 до 1810 МВт)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведутся аварийно-восстановительные работы.

Красноярский алюминиевый завод был построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который также вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. В 1992 году государственное предприятие КрАЗ было преобразовано в ОАО "Красноярский алюминиевый завод", а в 2006 году - в ОАО "Русал Красноярский алюминиевый завод". Производственная мощность предприятия составляет около миллиона тонн алюминия в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
2
Мадрид не исключил приостановку самоуправления Каталонии
3
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
4
Сгоревший ТК "Синдика" находился в залоге у Сбербанка
5
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
6
Порошенко заявил о невозможности диалога с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса
7
Дождь в Керченском проливе не помешает операции по установке арки Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама