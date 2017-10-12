Около 30 тысяч человек примут участие в юбилейном Фестивале науки в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 12 октября. /ТАСС/. Организаторы 5-го Фестиваля науки в Новосибирской области ожидают, что в этом году в нем примут участие в полтора раза больше участников, чем в прошлом - около 30 тысяч человек. Мероприятия пройдут на 30 площадках, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр образования, науки и инновационной политики региона Сергей Нелюбов.

"Если в прошлом году у нас было задействовано около 20 площадок, то в этом году - 30 площадок. Проявляют интерес школы и учреждения среднего профессионального образования, высок интерес научного сообщества и студенчества. Если в прошлом году было чуть более 20 тыс. участников суммировано по всем мероприятиям, в этом году, я думаю, что это будет не менее 30 тысяч", - сказал министр.

Мероприятия пройдут с 14 по 20 октября, официальное открытие состоится 16 числа в Доме ученых СО РАН. В программе фестиваля выставки, лекции, открытые обсуждения, круглые столы, квесты, игры для школьников. Для старшеклассников буду организованы экскурсии по новосибирским предприятиям, среди которых НАПО им. Чкалова, заводы "Элсиб" и "НЭВЗ-Союз", Медтехнопарк.

Одной из главных площадок фестиваля станет Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ), где посетители смогут узнать не только о робототехнике и самолетостроении, но даже постигнут азы сибирского сыроварения.