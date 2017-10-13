Более 1,5 тыс. свиней ликвидированы в очаге африканской чумы под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 13 октября. /ТАСС/. Ветслужбы уничтожили в рамках карантинных мероприятий в селе Зыково Красноярского края, где была выявлена африканская чума свиней (АЧС). Об этом в пятницу ТАСС сообщили в Минсельхозе региона.

"В очаге изъяты 1520 свиней, все они уничтожены", - сказали в ведомстве.

Как рассказал ТАСС замначальника регионального Россельхознадзора Евгений Глухов, речь идет об изъятых у населения 500 животных и о 1020 из фермерского хозяйства. Он добавил, что в очаге заражения также предстоит снять слой почвы на 20 сантиметров, засыпать территорию хлоркой, и все деревянные и малоценые постройки.

По словам и. о. министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, карантин в Зыково не снимается. "Работы много, надо же почву обеззараживать, ограничения будут действовать еще полгода. В угрожаемую зону попало 275 населенных пунктов, включая города Дивногорск, Железногорск и Красноярск. Сейчас формируется пакет документов в Минфин для компенсации за изъятое поголовье. Цена - 140 рублей за килограмм", - сказал он.

На прошлой неделе Россельхознадзор России сообщил о выявлении вируса АЧС в фермерском хозяйстве в селе Зыково. Был введен карантин и ЧС на территории Березовского района.

АЧС

Ранее заведующий лабораторией по АЧС Федерального центра охраны здоровья животных Алексей Иголкин сообщил, что Красноярский край находится в зоне высокого риска из-за тесных хозяйственных связей с неблагополучной по заболеванию АЧС Омской областью. Иголкин отмечал, что в случае заражения АЧС популяции дикого кабана в Омской области инфекция может распространиться, в том числе на Красноярский край.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание опасности не представляет.