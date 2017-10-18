Мэр Красноярска Акбулатов отказался выдвигаться на новый срок

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов отказался от участия в выборах на пост мэра города. Об этом в среду написал вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Клешко на своей странице в Facebook.

"На президиуме политсовета красноярской региональной организации ВПП "Единая Россия" Эдхам Акбулатов заявил о том, что решил не участвовать далее в выборах нового главы Красноярска. Непростое решение. Соответствующее заявление Акбулатов направил в городской Совет", - написал Клешко.

В мэрии Красноярска подтвердили ТАСС эту информацию. Источник в городском совете сообщил агентству, что письмо Акбулатова уже получено. Акбулатов был избран в 2012 году сроком на пять лет. Его полномочия истекли в сентябре этого года.

"Я принял решение о самоотводе. Это связано с тем, что нашему краю предстоит непростой период - 11 месяцев мы будем жить без избранного губернатора (выборы губернатора пройдут осенью 2018 года - прим.ТАСС), ответственность за то, что будет происходить в Красноярском крае, будет лежать на врио губернатора Александре Викторовиче Уссе <...> Оценивая ситуацию, я пришел к выводу, что правильнее сделать так, чтобы глава города, который будет избран, был комфортен врио. Это будет правильнее, чтобы обеспечить концентрацию рычагов власти в одних руках, чтобы было оперативно принимать решения", - сказал журналистам Акбулатов.

Выборы мэра Красноярска проводятся в два этапа. На первом этапе кандидатов на пост градоначальника отбирает специальная конкурсная комиссия, состоящая из десяти человек. Половина членов комиссии назначается горсоветом, еще пять человек утверждает губернатор. Окончательно мэра выбирают депутаты горсовета из числа отобранных комиссией кандидатов.

Первый этап уже прошел, комиссия направила на утверждение горсовета кандидатуры Акбулатова, депутата горсовета Владимира Егорова, главы администрации Советского района города Владислава Логинова и исполняющего обязанности министра транспорта края Сергея Еремина.