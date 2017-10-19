Строящийся в Забайкалье Быстринский ГОК получил разрешения на получение электроэнергии

ЧИТА, 19 октября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК), запуск которого в Забайкалье намечен на конец октября, получил необходимые разрешения для получения электроэнергии на свои подстанции с Харанорской ГРЭС. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ГРК "Быстринское".

"Полученные разрешения позволят начать пуско-наладочные работы на подстанциях комбината, а в дальнейшем наладить устойчивое электроснабжение всех промышленных объектов ГОКа при проведении пуско-наладочных работ", - пояснили в пресс- службе.

Энергетическая инфраструктура ГОКа включает распределительную подстанцию (ПС) 220 кВ "Быстринская", с которой подается напряжение на две другие подстанции - 110 и 35 кВ соответственно. Их строительство началось в апреле 2016 года, общий объем инвестиций составил около 1,2 млрд рублей. Финансирование осуществлялось "Норникелем" в рамках договора на технологическое присоединение электроприемных устройств строительства Быстринского ГОКа к электрическим сетям компании "Читаэнерго" (филиал ОАО "МРСК Сибири").

На подстанциях установлено современное технологическое оборудование ведущих мировых производителей. Его отличительной особенностью являются увеличенные гарантийные сроки работы, удобство обслуживания и полная автоматизация управления. Оборудование оснащено системами защиты от электрических и механических воздействий, а также от возникновения электрической дуги.

"Кроме того, на подстанциях предусмотрена система резервирования второй категории, которая позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов ГОКа на случай ремонта или технического обслуживания основного оборудования", - добавили в пресс-службе.

По словам главного энергетика "ГРК Быстринское" Григория Емельянова, система управления электроснабжением комбината полностью автоматизирована, диспетчеризация осуществляется одним энергодиспетчером, а благодаря установленному современному программному обеспечению, на дисплеях в режиме онлайн отображается текущее состояние всей энергосистемы комбината.

Первоклассный актив

Быстринский ГОК входит в список первоклассных активов "Норникеля". Проект реализуется с 2007 года и относится к числу приоритетных для региона. Общий объем инвестиций в его строительство составит порядка 1,7 млрд долларов.

Проект состоит из двух частей - инфраструктурной и горнорудной. Горнорудная часть предусматривает разработку золото-железо-медного месторождения с суммарными балансовыми запасами 343 млн тонн руды. Ввод ГОКа в эксплуатацию запланирован на 2017 год, выход на проектную мощность в 10 млн тонн руды в год - в 2020 году.

Инфраструктурная часть включает строительство линии электропередачи 220 кВ Харанорская ГРЭС протяженностью 234 км и железнодорожной ветки Нарын - Газимурский завод протяженностью 223 км.

Ранее губернатор Забайкальского края Наталья Жданова сообщила, что запуск ГОКа намечен на 31 октября. Ожидается, что за первые десять лет работы комбината в бюджет Забайкальского края поступит более 18 млрд рублей налоговых платежей, будет создано свыше 3 тыс. новых рабочих мест.