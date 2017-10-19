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Директора омской строительной компании подозревают в неуплате налогов почти на 60 млн руб.

Сибирь
19 октября, 16:00 UTC+3 ОМСК ОМСК 19, октября. /ТАСС

Против главы "Сибирской строительно-сырьевой компании" возбуждено уголовное дело

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ОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Следственное управление СКР по Омской области возбудило уголовное дело против гендиректора "Сибирской строительно-сырьевой компании", подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 59 миллионов рублей, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Сибирская строительно-сырьевая компания", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов). По версии следствия, в 2013-2015 годах подозреваемый, предоставив в налоговый орган недостоверные сведения, уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 59 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), пост гендиректора компании занимает Виталий Шильниковский.

Следователи уже провели обыски по месту работы и жительства подозреваемого, проводятся следственные действия.

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