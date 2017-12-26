Электроснабжение комбината "Евраз ЗСМК" будет восстановлено в течение дня

КЕМЕРОВО, 26 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановят в течение дня электроснабжение металлургического комбината "Евраз ЗСМК" (входит в состав компании "Евраз") в Новокузнецке, нарушенное из-за короткого замыкания на опорной подстанции, сообщили ТАСС в региональном центре корпоративных отношений "Сибирь" компании "Евраз".

"Из-за короткого замыкания на опорной подстанции "Евраз ЗСМК" произошел перерыв электроснабжения некоторых цехов комбината. Полностью восстановить электроснабжение планируется сегодня", - сказал собеседник агентства.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что в ночь на вторник произошел пожар в закрытом распределительном устройстве подстанции "Опорная-1", обеспечивающей электроснабжение "Евраз ЗСМК". Были отключены первая и вторая цепи воздушной линии, подстанция была обесточена, пожар ликвидирован силами меткомбината. Завод частично остался без электроснабжения, примерно через два часа оно было восстановлено по резервной схеме. Ведутся аварийно- восстановительные работы.

"Евраз ЗСМК" - крупнейшее в Сибири предприятие по производству стали, по объему производства оно входит в тридцатку крупнейших сталелитейных заводов мира и в пятерку крупнейших в мире производителей железнодорожных рельсов. В 2016 году "Евраз ЗСМК" произвел 5,4 млн тонн чугуна, 6,9 млн тонн стали, 6,3 млн тонн стальной продукции.