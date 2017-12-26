Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 57.73
€ 68.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Электроснабжение комбината "Евраз ЗСМК" будет восстановлено в течение дня

Сибирь
26 декабря, 12:35 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 26, декабря. /ТАСС

Причиной нарушения электроснабжения стало короткое замыкание на опорной подстанции

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 26 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановят в течение дня электроснабжение металлургического комбината "Евраз ЗСМК" (входит в состав компании "Евраз") в Новокузнецке, нарушенное из-за короткого замыкания на опорной подстанции, сообщили ТАСС в региональном центре корпоративных отношений "Сибирь" компании "Евраз".

"Из-за короткого замыкания на опорной подстанции "Евраз ЗСМК" произошел перерыв электроснабжения некоторых цехов комбината. Полностью восстановить электроснабжение планируется сегодня", - сказал собеседник агентства.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что в ночь на вторник произошел пожар в закрытом распределительном устройстве подстанции "Опорная-1", обеспечивающей электроснабжение "Евраз ЗСМК". Были отключены первая и вторая цепи воздушной линии, подстанция была обесточена, пожар ликвидирован силами меткомбината. Завод частично остался без электроснабжения, примерно через два часа оно было восстановлено по резервной схеме. Ведутся аварийно- восстановительные работы.

"Евраз ЗСМК" - крупнейшее в Сибири предприятие по производству стали, по объему производства оно входит в тридцатку крупнейших сталелитейных заводов мира и в пятерку крупнейших в мире производителей железнодорожных рельсов. В 2016 году "Евраз ЗСМК" произвел 5,4 млн тонн чугуна, 6,9 млн тонн стали, 6,3 млн тонн стальной продукции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Сахалине штормовым ветром с балкона унесло пенсионерку
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Эксперты назвали главные русские слова 2017 года
4
Крупные аварии с участием рейсовых автобусов в Москве с 2013 года
5
Умер один из создателей рунета Валерий Бардин
6
Водитель въехавшего в переход в Москве автобуса не привлекался за нарушения ПДД
7
СК подтвердил факт госпитализации водителя автобуса, въехавшего в пешеходный переход
Темы дня
Новости партнеров
Реклама