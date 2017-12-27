Ставленники экс-губернатора Забайкалья предстанут перед судом по обвинению в коррупции

ЧИТА, 27 декабря. /ТАСС/. Бывшие руководители Службы единого заказчика Забайкальского края Геннадий Литвинцев, Константин Выжлов и Максим Майоров, назначенные на эти должности по настоянию экс-губернатора Константина Ильковского, предстанут перед судом по обвинению в коррупции, сообщил в среду пресс-секретарь регионального Следственного управления СК РФ Егор Марков.

"Сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Забайкальскому краю предъявили обвинения в окончательной редакции экс-директору региональной Службы единого заказчика Литвинцеву, его заместителю Майорову и бывшему главному инспектору учреждения Выжлову. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит наказание вплоть до 25 лет лишения свободы", - сказал Марков.

Литвинцев и Выжлов обвиняются по восьми эпизодам получения взяток в крупном и особо крупном размерах, совершенных организованной ими группой. Помимо этого, Литвинцеву предъявлено обвинение еще по двум эпизодам получения взяток в крупных размерах. Майорову инкриминируют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по материалам управления ФСБ по Забайкальскому краю. Фигурантов дела задержали 14 декабря 2016 года. В декабре этого года суд продлил срок содержания их под стражей до марта 2018 года.

По версии следствия, в 2013-2016 годах обвиняемые использовали свои полномочия для получения взяток в виде "откатов" при заключении и исполнении государственных контрактов. "Выжлов занимался поиском подрядчиков, готовых платить "откаты", оказывал содействие руководителям юридических лиц в успешном прохождении аукционов и заключении контрактов, лично получал от них взятки. Литвинцев подписывал контракты с взяткодателями, обеспечивал им покровительство по службе при посредничестве Майорова, распределял суммы взяток, которые передавались ему Майоровым и Выжловым", - добавил Марков.

По материалам следствия, минимальная сумма "отката" для Литвинцева и его соучастников составила 250 тыс. рублей за заключение контракта стоимостью 2,5 млн рублей на выполнение работ по консервации здания церкви в селе Калинино Нерчинского района Забайкалья. Максимальная сумма взятки обвиняемым составила 12,5 млн рублей - чиновники получили ее за контракт на строительство жилья семьям, пострадавшим от пожаров в 2015 году.

Связь с Ильковским

Следствие установило, что в 2013 году на назначении Литвинцева на должность директора Службы единого заказчика Забайкальского края настоял действующий тогда губернатор Константин Ильковский, состоящий с ним в дружеских отношениях и много лет проработавший вместе с обвиняемым в Якутии. Выжлов и Майоров также прибыли в Забайкалье из Якутии.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2016 года досрочно прекратил полномочия губернатора Забайкалья Константина Ильковского по его просьбе. Этому предшествовало заявление министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня о том, что Забайкальский край и Карелия систематически не выполняют программу расселения аварийного жилья и фактически "саботируют ее", несмотря на предоставление им финансирования.

"С марта 2014 по май 2016 года обвиняемые достигли соглашений с взяткодателями на получение "откатов" на общую сумму более 50 млн рублей, но успели получить лишь около 18,4 млн рублей, после чего из-за ухода Ильковского с поста губернатора уволились из учреждения и покинули регион", - отметил Марков.