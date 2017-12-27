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МВД на Алтае раскрыло более 500 преступлений, совершенных с помощью телефона и интернета

Сибирь
27 декабря, 14:14 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 27, декабря. /ТАСС

В декабре 2017 году в крае впервые были зафиксированы преступления в сфере продажи криптовалют

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БАРНАУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Алтайском крае в 2017 году раскрыли почти 550 преступлений, основанных на телефонных и кибермошенничествах; оперативная раскрываемость составила 26%, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил в среду начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по региону Евгений Прохоров.

"Оперативная раскрываемость именно по дистанционным преступлениям, которые совершаются посредством телефонов и сети интернет - 26%, в прошлом году было порядка 6%. У нас создано специализированное подразделение, которое я возглавляю, на базе управления уголовного розыска, аналогичная структура введена в городах Барнаул, штатные изменения произошли в городах Бийск, Рубцовск, где выделены отдельные подразделения оперсостава. Мы плотно взаимодействуем, и в рамках этого у нас положительный результат", - сказал Прохоров на пресс-конференции.

Как уточнили в пресс-службе краевом главке МВД России, всего в 2017 году было раскрыто 544 таких преступления. По словам Прохорова, подобные преступления в крае одни из самых "дорогостоящих". Так, в декабре 2017 году в Алтайском крае впервые были зафиксированы преступления в сфере продажи криптовалют - один из жителей края перевел мошенникам 60 тыс. рублей, а второй - 400 тыс. Еще один мужчина перевел "телевизионному экстрасенсу" 1,5 млн рублей.

Для раскрытия подобных преступлений сотрудники правоохранительных органов более 100 раз выезжали в этом году в служебные командировки в другие регионы РФ. В итоге были задержаны 35 человек за совершение телефонных и интернет-мошенничеств.

В целом, по словам Прохорова, в регионе в 2017 году наблюдается снижение общего числа зарегистрированных мошенничеств на 2,7% - почти с 3,7 тыс. до 3,58 тыс., из которых чуть более 2 тыс. совершены с помощью телефона или интернета. Самый распространенные вид обмана - при продаже товаров или услуг, сказал Прохоров.

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