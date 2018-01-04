Два человека погибли при пожаре на складе в Новосибирской области

ТАСС, 4 января. Тела двух погибших обнаружены на складе в Новосибирской области, где произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили о возгорании площадью 2 тыс. кв. м на территории производственного цеха в Искитимском районе Новосибирской области.

"В ходе тушения пожара обнаружены тела двух погибших", - сказал источник.

Возгорание возникло на складе в населенном пункте Чернореченский. На данный момент пожар локализован на площади 2000 кв. метров. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций.