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Два человека погибли при пожаре на складе в Новосибирской области

Сибирь
4 января, 9:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

На данный момент пожар локализован на площади 2000 кв. метров

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ТАСС, 4 января. Тела двух погибших обнаружены на складе в Новосибирской области, где произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили о возгорании площадью 2 тыс. кв. м на территории производственного цеха в Искитимском районе Новосибирской области.

"В ходе тушения пожара обнаружены тела двух погибших", - сказал источник.

Возгорание возникло на складе в населенном пункте Чернореченский. На данный момент пожар локализован на площади 2000 кв. метров. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций.

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