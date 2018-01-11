Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.01:
$ 57
€ 68.06
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обманутым дольщикам на Алтае в качестве компенсации планируют выдавать бесплатную землю

Сибирь
11 января, 14:37 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 11, января. /ТАСС

Законопроект будет касаться тех дольщиков, которые после банкротства застройщика получили менее 30% от вложенных в строительство средств

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 11 января. /ТАСС/. Власти Алтайского края намерены выдавать бесплатные земельные участки обманутым дольщикам, которые после банкротства застройщика получили менее 30% от вложенных в строительство средств. Соответствующий законопроект рассмотрят в январе.

"Когда дольщик получает после банкротства застройщика менее 30% от вложенных средств, мы предусматриваем возможность дополнительной компенсации в виде бесплатного предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства", - сообщил в четверг на пресс-конференции губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Глава региона отметил, что законопроект прошел экспертизы в органах юстиции и прокуратуре, отрицательного заключения не получил. Кроме того, по словам губернатора, такой механизм позволит разделить тех дольщиков, которые действительно нуждаются в улучшении жилья, и тех, кто использовал этот механизм для продажи будущих квартир или сдачи в аренду.

В пресс-службе законодательного собрания Алтайского края ТАСС уточнили, что законопроект в первом чтении рассмотрят на январской сессии.

Проблема обманутых дольщиков в регионе впервые возникла в 2001 году, когда из-за мошеннических действий компании "Барнаулстрой" пострадали 1,026 тыс. человек. Еще 212 участников строительства жилья пострадали в 2011 году, когда в отношении застройщика была введена процедура банкротства. В общей сложности финансирование строительства квартир для обманутых дольщиков составило 200 млн рублей из краевого бюджета, около 130 млн рублей - из городского бюджета, остальные средства вложили сами дольщики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Карлин, Александр Богданович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Против экс-главы Марий Эл возбуждено дело за незаконное хранение боеприпасов
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
Слуцкий: Россия не будет подавать заявку на участие в ПАСЕ в 2018 году
4
Руководителей рязанского кардиодиспансера уволили из-за видео с новогодним застольем
5
Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ
6
СК РФ не нашел подтверждений версии взрыва на борту Ту-154
7
Неотразимый удар секретной "Булавы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама