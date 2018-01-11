Обманутым дольщикам на Алтае в качестве компенсации планируют выдавать бесплатную землю

БАРНАУЛ, 11 января. /ТАСС/. Власти Алтайского края намерены выдавать бесплатные земельные участки обманутым дольщикам, которые после банкротства застройщика получили менее 30% от вложенных в строительство средств. Соответствующий законопроект рассмотрят в январе.

"Когда дольщик получает после банкротства застройщика менее 30% от вложенных средств, мы предусматриваем возможность дополнительной компенсации в виде бесплатного предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства", - сообщил в четверг на пресс-конференции губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Глава региона отметил, что законопроект прошел экспертизы в органах юстиции и прокуратуре, отрицательного заключения не получил. Кроме того, по словам губернатора, такой механизм позволит разделить тех дольщиков, которые действительно нуждаются в улучшении жилья, и тех, кто использовал этот механизм для продажи будущих квартир или сдачи в аренду.

В пресс-службе законодательного собрания Алтайского края ТАСС уточнили, что законопроект в первом чтении рассмотрят на январской сессии.

Проблема обманутых дольщиков в регионе впервые возникла в 2001 году, когда из-за мошеннических действий компании "Барнаулстрой" пострадали 1,026 тыс. человек. Еще 212 участников строительства жилья пострадали в 2011 году, когда в отношении застройщика была введена процедура банкротства. В общей сложности финансирование строительства квартир для обманутых дольщиков составило 200 млн рублей из краевого бюджета, около 130 млн рублей - из городского бюджета, остальные средства вложили сами дольщики.