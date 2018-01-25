Аномальные морозы в Западной Сибири ослабнут с 29 января

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют потепление в регионах юга Западной Сибири, где сейчас установились аномальные морозы, с понедельника 29 января. Дневная температура воздуха будет не ниже минус 20 градусов, сообщается в официальном ответе начальника Западно-Сибирского управления Гидрометеослужбы Валерия Григорьева, озвученном в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.

Ранее синоптики прогнозировали, что среднесуточная температура воздуха в СФО до 1 февраля будет отклоняться от средних многолетних значений температуры в регионе на 4-8 градусов. Такое существенное отклонение от климатической нормы метеорологи называют аномальным, часто оно связано с установлением на территориях температурных рекордов.

"Уже днем 28 января в Томской области с приближением атмосферных фронтов усилится ветер, пойдет снег и произойдет ослабление морозов. 29 - 31 января аналогичные явления будут наблюдаться на всей территории юга Западной Сибири", - сообщается в информационной справке.

По данным синоптиков, 29-31 января в отдельных районах Томской, Кемеровской и Новосибирской областей ожидаются снег, метели, усиление ветра до 15-17 м/с. Ночная температура будет составлять 22-27, местами до 32 градусов мороза, днем потеплеет до минус 15-20 градусов, а к концу месяца и до 10-15 градусов ниже нуля. В первые дни февраля характер погоды существенно не изменится.

Как ранее сообщал ТАСС, в регионах Западной Сибири с 20 января действует штормовое предупреждение в связи с аномальными морозами до 35-42 градусов. В отдельных районах температура воздуха понижается до минус 49 градусов. Побиты температурные рекорды отдельных дней. Причиной таких погодных условий, по данным синоптиков, стал мощный арктический антициклон, сформированный над районами Ямала. Заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в пресс-центре ТАСС в Новосибирске сообщил, что регион проходит период аномальных морозов в штатном режиме, без чрезвычайных ситуаций. Запасы твердого топлива в области составляют 173 тысячи тонн. Этого достаточно для работы в течение 50 суток.

Начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов напомнил, что из-з участившегося в период похолодания числа пожаров, в регионе действует особый противопожарный режим. Число участников профилактических бригад увеличено втрое, до 1,5 тыс. человек. Гендиректор теплогенерирующей компании "СИБЭКО" Руслан Власов рассказал, что компания заранее подготовилась к холодам, увеличив ремонтные бригады, но дополнительные силы пока не понадобились.