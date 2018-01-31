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В Иркутске оштрафовали производителя "незамерзайки" на незаконно приобретенном метаноле

Сибирь
31 января, 17:03 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 31, января. /ТАСС

По версии следствия, работник подпольного производства продал метиловый спирт изготовителям лосьона "Боярышник", которым в 2016 году отравились более 120 человек

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ИРКУТСК, 31 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Иркутска приговорил к штрафу в 250 тыс. рублей руководителя подпольного производства стеклоомывающей жидкости для машин на основе метилового спирта, которым позже воспользовались производители "Боярышника" и от которого погибли 76 человек, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.

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© Артем Геодакян/ТАСС

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Уточняется, что по данным следствия, метанол руководитель предприятия приобрел незаконно, а работник этого предприятия затем продал его изготовителям косметического средства "Боярышник".

"Ленинский районный суд города Иркутска вынес приговор 31-летнему мужчине, занимавшемуся незаконным производством незамерзающей автомобильной стеклоомывающей жидкости. Суд признал его виновным... и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, а также дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определенными видами деятельности", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что мужчину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта" и "Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По данным надзорного ведомства, следственные органы установили, что опасное вещество, запрещенное для производства автомобильной продукции, руководитель компании приобрел осенью 2016 года. Он использовал его для производства более 150 тыс. литров самопальной "незамерзайки".

В декабре 2016 года в Иркутской области более 120 человек отравились спиртосодержащей жидкостью "Боярышник", в которой содержался метанол, из них 76 скончались. По подозрению в производстве, распространении и хранении концентрата были задержаны более 20 человек. После этого в России был введен запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей, который продлевался несколько раз и действует до сих пор.

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Иркутская область Отравление лосьоном "Боярышник" в Иркутске
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