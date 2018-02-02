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Омская область выделит более 150 млн руб. на закупку удобрений и поддержку животноводства

Сибирь
2 февраля, 16:40 UTC+3 ОМСК ОМСК 2, февраля. /ТАСС

Большая часть средств будет направлена на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений

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ОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Омская область выделит 151,6 млн рублей, которые будут направлены на приобретение для аграриев минеральных удобрений, повышение продуктивности молочного животноводства и профилактику африканской чумы свиней, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"На развитие сельского хозяйства в регионе дополнительно будет выделено 151,6 млн рублей. Большая часть этих средств - 100 млн рублей - в рамках проводимого в Омской области Года плодородия будет направлена на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений", - уточнили в правительстве.

Планируется, что омские аграрии внесут в почву около 45 тыс. тонн удобрений. "Для увеличения [посевов] высокомаржинальных культур и повышения качества зерновых культур необходимо работать над повышением плодородия почв за счет научно обоснованного применения минеральных и органических удобрений", - цитирует пресс-служба врио губернатора Омской области Александра Буркова.

Молочные животноводы из выделенных средств получат субсидии в размере 30 млн рублей на возмещение части затрат на приобретение высокоэнергетических кормовых добавок и 11,6 млн рублей на модернизацию животноводства в северных районах Омской области. 10 млн рублей будут выделены на реализацию подпрограммы по предупреждению возникновения очагов африканской чумы свиней, в рамках которой в регионе создается сеть убойных пунктов.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов России. Площадь сельхозугодий составляет более 3 млн га, из которых около 2,1 отводится под зерновые. Сельскохозяйственным производством занимаются более 560 организаций, 2,4 тыс. фермерских хозяйств, 333 тыс. личных подсобных хозяйств. По состоянию на 1 ноября 2017 года поголовье крупного рогатого скота составило 414,2 тыс., свиней - 510,7 тыс., птиц - 8,7 млн, овец и коз - 247,5 тыс.

Африканская чума свиней в Омской области была зарегистрирована 13 июля 2017 года в поселке Верблюжий Саргатского района. Позднее заболевание обнаружили в населенных пунктах 12 районов и самом Омске. Десятого ноября был снят карантин в последнем очаге АЧС, 15 ноября был отменен режим ЧС в Омской области. По оценке экспертов, новый всплеск АЧС может возникнуть в регионе уже весной.

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