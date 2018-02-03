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Жителей Красноярска предупредили о загрязнении воздуха

Сибирь
3 февраля, 1:22 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 3, февраля. /ТАСС

В городе введен режим "черного неба"

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КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Синоптики предупредили жителей Красноярска о загрязнении воздуха и ввели режим "черного неба" до вечера понедельника. Об этом сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"С 19 часов 02 февраля 2018 года до 19 часов 05 февраля 2018 года на территории г. Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Случаев "высокого" и "экстремально высокого" загрязнения воздуха в городе пока не зафиксировано.

В 2017 году в Красноярске несколько раз вводился режим "черного неба". Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий, а усугубляет географическое положение города, который окружен горами. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно- сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

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