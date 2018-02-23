Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Красноярске начата проверка по факту издевательств над кошкой, засунутой в духовку

Сибирь
23 февраля, 8:03 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 23, февраля. /ТАСС

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором подростки говорят, что температура в духовке составляла 370 градусов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Следователи начали проверку информации об издевательствах подростков из Красноярска над кошкой, которую они якобы засунули в разогретую духовку. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю.

"Проводится проверка по факту жестокого обращения с животными подростков. По предварительным данным, в сети интернет размещено видео, где подростки, проживающие в краевом центре, на вечеринке издеваются над кошкой, помещают ее в разогретую духовку", - сообщили в СК.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На размещенном в социальных сетях видео подростки говорят, что температура в духовке составляла 370 градусов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Красноярский край
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На хрупких женских плечах: олимпийский триумф фигуристок Загитовой и Медведевой
2
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
3
Что нужно знать об "исламских окнах" в банках
4
Медведева опередила Загитову по числу подаренных игрушек после выступления на ОИ-2018
5
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
6
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
7
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама