В Красноярске начата проверка по факту издевательств над кошкой, засунутой в духовку

КРАСНОЯРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Следователи начали проверку информации об издевательствах подростков из Красноярска над кошкой, которую они якобы засунули в разогретую духовку. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю.

"Проводится проверка по факту жестокого обращения с животными подростков. По предварительным данным, в сети интернет размещено видео, где подростки, проживающие в краевом центре, на вечеринке издеваются над кошкой, помещают ее в разогретую духовку", - сообщили в СК.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На размещенном в социальных сетях видео подростки говорят, что температура в духовке составляла 370 градусов.